Видео: В Японии показали робота способного заменить домработницу

В Японии создали робота, который незаменим в домашнем хозяйстве. Он умеет не только подметать полы, но и стирать белье. Планируется, что андроид избавит хозяев от необходимости нанимать домработницу. Единственный минус — трудится он невероятно медленно. Например, на то, чтобы повесить выстиранную вещь на сушилку, уходит целая минута. Так что человеческой сноровке робот-прачка пока точно не конкурент.

Ранее Пятый канал сообщал, что робот российского производства сыграл Жанну д’Арк в спектакле израильского театра «Гешер». 160-сантиметровый андроид прошел кастинг, в котором участвовали несколько десятков подобных механизмов.