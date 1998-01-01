Пять человек погибли в Ставропольском крае, отравившись угарным газом

Пять человек, в том числе один ребенок, отравились угарным газом в Ставропольском крае в среду, 13 февраля. Трагедия произошла в селе Новомихайловское в Красногвардейском районе области.

Список погибших:

Сергей С. Александр А. Игорь Г. Ольга Ч. Богдан Ч.

Причины происшествия пока не известны.

Ранее Пятый канал сообщал о страшном пожаре, произошедшем на Каширском шоссе в Москве. Пламя целиком охватило автобус, однако всех пассажиров удалось вовремя эвакуировать, никто из них не пострадал.