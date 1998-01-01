Пять человек погибли в Ставропольском крае, отравившись угарным газом

Пять человек, в том числе один ребенок, отравились угарным газом в Ставропольском крае в среду, 13 февраля. Трагедия произошла в селе Новомихайловское в Красногвардейском районе области.
Список погибших:
- Сергей С.
- Александр А.
- Игорь Г.
- Ольга Ч.
- Богдан Ч.
Причины происшествия пока не известны.
Ранее Пятый канал сообщал о страшном пожаре, произошедшем на Каширском шоссе в Москве. Пламя целиком охватило автобус, однако всех пассажиров удалось вовремя эвакуировать, никто из них не пострадал.