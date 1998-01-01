Россияне назвали самые романтичные места страны

Названы самые романтичные места России. И это мнение главных экспертов в вопросе.

Влюбленных туристов опросили в канун Дня Святого Валентина. И вот, что получилось. Бронза — у трамвая желаний в Евпатории. Редкий случай, это движущаяся достопримечательность! С виду ничего особенного — старинный вагончик, но тут главное — легенда. Пассажиры верят, что если правильно зайти в трамвай — с левой ноги, держась правой рукой за поручень, то сбудется заветная мечта.

Второе место, серебро — у смотровой площадки в Москве на Воробьевых горах. Оттуда открываются самые вдохновляющие виды в столице.

Лидер голосования — Поцелуев мост в Петербурге. Сюда традиционно едут свадебные кортежи. Из названия понятно, зачем. Но, кстати, никакой романтики при создании моста не закладывалось. Просто в XVIII веке неподалеку был трактир «Поцелуй» по фамилии купца Никифора Поцелуева.

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