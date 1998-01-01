Россияне назвали самые романтичные места страны

, 1:25 28

В ходе опроса влюбленные рассказали, в каком туристическом месте их встреча может быть самой незабываемой.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Названы самые романтичные места России. И это мнение главных экспертов в вопросе.

Влюбленных туристов опросили в канун Дня Святого Валентина. И вот, что получилось. Бронза — у трамвая желаний в Евпатории. Редкий случай, это движущаяся достопримечательность! С виду ничего особенного — старинный вагончик, но тут главное — легенда. Пассажиры верят, что если правильно зайти в трамвай — с левой ноги, держась правой рукой за поручень, то сбудется заветная мечта.

Второе место, серебро — у смотровой площадки в Москве на Воробьевых горах. Оттуда открываются самые вдохновляющие виды в столице.

Лидер голосования — Поцелуев мост в Петербурге. Сюда традиционно едут свадебные кортежи. Из названия понятно, зачем. Но, кстати, никакой романтики при создании моста не закладывалось. Просто в XVIII веке неподалеку был трактир «Поцелуй» по фамилии купца Никифора Поцелуева.

Ранее Пятый канал рассказывал о ТОП-7 фильмов о любви ко Дню святого Валентина.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

2:02
Балканский циклон показал всю мощь в российских столицах
1:47
Власти Киева обвинили задержанного архимандрита в антиукраинской пропаганде
1:25
Россияне назвали самые романтичные места страны
1:11
«Санта-Барбара» с разделом имущества Петросяна и Степаненко набирает обороты
0:55
«Реал Мадрид» выиграл у «Аякса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
0:42
Граница взрослой жизни: родителям предложили содержать детей-студентов
0:14
Видео: смертельное массовое ДТП произошло во Внуково
0:08
Киеву неймется: Украина направит в Азовское море два десантных катера «Кентавр»
23:46
Назван ТОП-7 фильмов о любви ко Дню святого Валентина
23:24
Рок-музыкант Оззи Осборн выписался из больницы
23:20
«Братья и сестры, депортируют!»: Украина высылает канонического архимандрита
22:59
В Госдуме жестко отреагировали на условия США для снятия санкций с России
22:55
Профессор Вячеслав Владимирцев умер в Москве
22:46
«Русская интерпретация» — китаевед о «траурных мишках» из роз
22:35
О чем говорили Путин и Лукашенко во время официальных переговоров — видео
22:23
«Печально» — Лавров прокомментировал новые антироссийские санкции ЕС — видео
22:11
Бывший российский хоккеист Юрий Бабенко похвалил юных кувейтских спортсменов
21:57
Продюсер сирийских историй BBC признался в распространении фейков о химатаках
21:32
Стало известно, где Путин выступит с посланием Федеральному собранию
21:17
«Досвидос!»: Украинскую журналистку выгнали из студии канала «Россия 1» — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Найди свою настоящую любовь на Пятом канале!

На Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха». Этот проект — настоящее телевизионное брачное агентство. Его ведущая Алена Никольская помогает одиноким сердцам находить свою половинку, влюбляться и создавать семьи.

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама