Назван ТОП-7 фильмов о любви ко Дню святого Валентина

День святого Валентина — праздник, который отмечается во многих странах мира. Помимо традиционных подарков, валентинок и романтических вечеров в ресторане праздник можно скрасить просмотром фильмов о любви. Преимущественно это мелодрамы и душевные комедии, которые способны убедить даже одинокие сердца в том, что их любовь не за горами.

Подборку фильмов, которые лучше всего демонстрируют самое светлое чувство публикует портал Politeka.

«Завтрак у Тиффани» (1961) — Сценарием для всеми любимого и цитируемого фильма послужила книга Трумана Капоте. После экранизации песня Moon River звучала на каждом шагу, а образ Одри Хепберн, хранящей телефон в чемодане и пьющей кефир из бокала для мартини, не смог переплюнуть ни один режиссер. Девушки во всем мире до сих пор не перестают равняться на актрису.

«Дневник памяти» (2004) — Это безусловная классика жанра. Фильм рассказывает милую, добрую и пробивающий на слезу историю любви, прочитанную пожилым мужчиной из старого блокнота женщине в доме престарелых. В главных ролях юные и неповторимые Рэйчел МакАдамс и Райан Гослинг.

«Привидение» (1990) — Без этой трогательной и невероятной истории любви сложно представить День всех влюбленных. Она доказывает, что действительно настоящая любовь не знает никаких преград. Кстати, из-за драматизма ленты зрительницам в Мексике на входе в кинотеатр раздавали даже носовые платки.

«500 дней лета» (2009) — Главный герой фильма зарабатывает на жизнь в агентстве, которое выпускает поздравительные открытки. Мужчина влюбляется в свою коллегу и решает для себя, что это — «та, единственная». В течение 500 дней он проходит непредсказуемый и достаточно забавный путь к единению в любви.

«Мечтатели» (2003) — Действие разворачивается в 1968 году в Париже. Идут студенческие демонстрации, на улицах баррикады, в воздухе дух революции. Двое парней и одна девушка пребывают в своей реальности, погруженные в мир кино. Они совсем не выходят из дома, сутками напролет «троица» смотрит фильмы. Эта история подойдет паре, пребывающей в длительных отношениях.

«Вам и не снилось» (1981) — Советская кинокартина, рассказывающая о школьниках, которые тянутся друг к другу со всей яркостью первой любви. Но родители подростков смотрят на их отношения совсем иначе. Этот фильм по достоинству оценят те, для кого история Ромео и Джульетты кажется гимном вечной любви.

«P. S. Я люблю тебя» (2007) — это история о двух влюбленных Холли и Джери, которые прожили в браке 9 лет. Внезапно муж уходит из жизни, а жизнь супруги рушится в один миг. Женщина впадает в депрессию. Неожиданно неизвестно откуда ей начинают приходить письма от умершего Джери. Мужчина перед смертью написал Холли советы, чтобы ей было полегче. Постепенно она начинает внимать его словам.

Ранее Пятый канал рассказывал, как поздравить возлюбленного с Днем святого Валентина. Пользователи ВКонтакте смогут отправить валентинки ко Дню всех влюбленных.