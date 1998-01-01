Студия Disney представила первый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»

Первый тизер продолжения анимационного мультфильма «Холодное сердце» опубликовали Walt Disney Animation Studios.

Ролик представлен на платформе YouTube. «Холодное сердце 2» повествует о приключениях сестер Анны и Эльзы, снеговика Олафа и обычного парня Кристоффа с оленем Свеном.

Над вторым фильмом работали те же режиссеры, что и в первом, — Крис Бак и Дженнифер Ли. Его премьера запланирована на 28 ноября 2019 года. Первый мультфильм вышел на широкие экраны в 2013 году.

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