Видео: Краткое содержание финальной части «Мстителей» опубликовано в сети

Краткое содержание фильма «Мстители: Финал» опубликовало австрийское подразделение компании-производителя киноленты на своем официальном сайте. Эта часть картины станет четвертой и завершит очередной этап развития киновселенной Marvel, сообщает «Экономика сегодня».

Как сообщается на сайте, титан Танос поверг Вселенную в руины. Оставшиеся в живых немногочисленные герои фильма совместно с союзниками решили вновь собраться вместе и попробовать исправить произошедшее, и восстановить порядок «раз и навсегда, независимо от последствий».

В широком прокате картина появится в апреле 2019 года. В нем задействованы актеры: Бри Ларсон, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Элизабет Олсен, Роберт Дауни младший и другие.

Ранее Пятый канал сообщал, что Marvel показал тизеры новых «Мстителей» и «Капитана Марвел». На YouTube появились ролики новых фильмов о супергероях.