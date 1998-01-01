Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила о дополнительном выходном дне в связи с празднованием 8 марта, который в 2019 году приходится на пятницу.
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Также Шкловец подчеркнул, что рабочий день 7 марта, в четверг, будет короче на один час, а День защитника Отечества, празднующийся 23 февраля, в этом году переносится на 10 мая.
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Таким образом, россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая включительно.
Ранее Пятый канал сообщал, что Google традиционно посвятил главную страницу Дню святого Валентина.