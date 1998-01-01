Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила о дополнительном выходном дне в связи с празднованием 8 марта, который в 2019 году приходится на пятницу.

— 8 марта является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта — календарные выходные дни. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд , — отметил замглавы ведомства Иван Шкловец в беседе с Интерфаксом.

Также Шкловец подчеркнул, что рабочий день 7 марта, в четверг, будет короче на один час, а День защитника Отечества, празднующийся 23 февраля, в этом году переносится на 10 мая.

— В этом случае правительство использовало свое право переносить выходные дни и перенесло выходной день с субботы, 23 февраля, на 10 мая, пятницу , — отметил он.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая включительно.

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