Любовь в разных формах: Google посвятил главную страницу Дню святого Валентина

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Героями праздничной анимации стали «безумные твари», которые в своем стремлении друг к другу ради любви готовы преодолеть любые препятствия, чтобы «выразить вечную любовь».

Фото: www.globallookpress.com

Поисковая система Goggle посвятила в четверг, 14 февраля, свою главную страницу самому романтичному празднику в мире — Дню святого Валентина.

Героями новой праздничной анимации стали червячки и паучки, а точнее, как их назвал Google в поздравительной аннотации к дудлу — «безумные твари». По их мнению, эти милые существа олицетворяют «бесспорную силу любви».

Видео: https://www.google.com/doodles/valentines-day-2019

— Любовь бывает разных форм и размеров — или даже видов! Подумайте о безумных тварях, представленных в сегодняшнем Doodle. Неотразимо притягиваясь друг к другу, они будут шевелиться, грызть и плести паутину сквозь любые препятствия, чтобы выразить свою вечную преданность, — говорится в поздравлении.

День всех влюбленных изначально получило популярность именно за Западе. В России этому романтическому празднику около 20 лет. Согласно легенде святой Валентин был римским священником, тайно венчавшим влюбленных, а по другой — римским патрицием, пославшим накануне своей казни возлюбленной записку — «Твой Валентин». И не важно, какой из них настоящий, хотя, может быть и никакой. Самое главное во всех этих историях то, что отразил в своем дудле Google — сила любви преодолеет любые препятствия.

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