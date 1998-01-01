Приморским школам передали новые автобусы для детей

Одиннадцать районов Приморского края получили новые автобусы для перевозки школьников.

Ключи от 14-ти новых машин «ПАЗ» муниципальным властям вручил заместитель губернатора Константин Межонов. Автомобили заменили детский транспорт, срок эксплуатации которого приближался к 10 годам. Эта партия автобусов стала второй за последние три месяца — ранее приморским школам передали более 50 автобусов.

— Дальше мы будем следить за тем, чтобы у нас по мере истечения срока эксплуатации автобусы постоянно заменялись. Поскольку вопросы, связанные с безопасностью детей, это вопрос номер один, — завил Межонов.

Все автобусы оснащены системой Глонасс, ограничителем скорости, выдвигающейся подножкой при открывании дверей. Каждое из 22 мест оборудовано ремнями безопасности и багажными полками для школьных сумок.

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