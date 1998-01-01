Видео: Солист Баварского балета Сергей Полунин выступил на сцене Мариинки

, 13:09 Эфирная новость 78

Танцор представил уникальную балетную постановку Sacre от японского хореографа Юка Оиши.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Пятый канал

В Петербурге выступил один из самых талантливых и эпатажных балетных танцоров мира — Сергей Полунин. С детства его считали «гением из провинции». А когда Сергей из родного Херсона еще школьником попал в Лондонский Ковент-Гарден, говорили, что «этот» на западе и останется, как Барышников или Нуриев.

Однако Полунин оказался тем еще «ватником». Сделал татуировку с портретом Путина и в Петербург приехал выступать уже как гражданин России. Но поклонники любят его вовсе не за это, убедилась корреспондент Пятого канала Елена Норкунайте.

Ранее Пятый канал сообщал, что парижская опера не разрешила Сергею Полунину танцевать в «Лебедином озере».

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