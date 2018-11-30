Договорился. Парижская опера не разрешила Полунину танцевать в «Лебедином озере»

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Решение отказать российскому артисту в участии в постановке приняла арт-директор главного французского учреждения оперы и балета Орели Дюпон.

Фото: Instagram @sergeipolunin

Российский танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин не примет участие в постановке «Лебединое озеро» на сцене Парижской оперы. Такое решение приняла арт-директор учреждения культуры Орели Дюпон. Соответствующее извещение Дюпон направила артисту. Причина отказа — публичные высказывания Сергея Полунина. В частности, его публикация в Instagram, в которой он довольно резко отозвался о людях с избыточным весом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на французский портал Dansesaveclaplume.

Артист обозвал их лентяями и обвинил в нежелании сборосить лишние килограммы. В результате, такие нетолерантные заявления вышли Полунину боком.

Twitter @operadeparis

— Учитывая публичные заявления, сделанные Сергеем Полуниным, арт-директор Орели Дюпон приняла решение не приглашать артиста. Эти замечания не соответствуют ценностям учреждения, — говорится в публикации Twitter Парижской оперы, размещенной 14 января.

Некоторые поклонники Сергея разразились гневными комментариями в ответ на его публикацию о полных людях, а кто-то даже усомнился, что автор этого поста сам Сергей. Возникли предположения, что его паблик был взломан.

В настоящее время реакция Полунина на действия руководства Парижской оперы не известна.

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