Во Владимирской области массово отравились кадеты

Воспитанники Кадетского корпуса города Радужный во Владимирской области пострадали от пищевого отравления.

Как стало известно Пятому каналу, речь идет о более чем 30 учениках с шестого по одиннадцатый классы. С 14 февраля занятия в училище отменены. Учебный процесс планируют возобновить 17 февраля, в воскресенье, по расписанию субботы. Чем именно отравились кадеты, пока не известно.

Ранее Пятый канал рассказывал о несовершеннолетних пациентах института педиатрии в Москве, которые пострадали от кишечной инфекции.