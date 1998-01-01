13 детей, лечившихся в институте педиатрии в Москве, подхватили кишечную инфекцию

Тринадцать несовершеннолетних пациентов московского института педиатрии имени Вельтищева на севере Москвы в минувшие выходные подхватили кишечную инфекцию. Как стало известно Пятому каналу, дети остаются в отделениях, им назначено соответствующее лечение.

В медицинском учреждении проведена санитарная обработка. Роспотребнадзор выясняет причины массового заболевания маленьких пациентов. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

Ранее Пятый канал сообщал, что Роспотребнадзор признал массовое отравление в детских садах Москвы. По информации ведомства, дети могли отравиться некачественным творогом из Липецкой области.