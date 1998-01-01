«Дьявол, а не ребенок!»: Звездные дети, которые измучили своих родителей

Дана Борисова оказалась на грани нервного срыва, после того как ее ударила и оскорбила собственная дочь. 11-летняя Полина устроила скандал и сбежала из дома в конце января, а теперь отказывается от общения со своей мамой. Специально для вас Пятый канал составил подборку самых отвязанных отпрысков знаменитостей.

Алеся Кафельникова, дочь Евгения Кафельникова

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20-летняя модель и начинающая актриса Алеся Кафельникова заставила самого титулованного теннисиста России Евгения Кафельникова почувствовать себя «отцом-неудачником». Скандал в семье знаменитого спортсмена стал достоянием общественности в 2017 году, когда он подтвердил слухи о проблемах дочери с наркотиками. Девушка регулярно участвует в откровенных фотосессиях и выкладывает снимки в Instagram.

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой

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Наследник знаменитой актрисы театра и кино Елены Яковлевой еще в юности покрыл все тело и даже лицо многочисленными татуировками. 26-летний молодой человек также увлекается пирсингом и шаржированием, красит волосы в яркие цвета, а его противоречивые заявления в социальных сетях вызывают критику со стороны поклонников его матери.

Александра Морозова, дочь певицы Славы

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Старшая дочь популярной исполнительницы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская) полностью разделась в честь своего 20-летия. Снимки облетели все соцсети и вызвали упреки в адрес родителей девушки. Известно, что Александра Морозова долгое время жила в Швейцарии, где проводила много времени в ночных клубах и успела поменять десяток бойфрендов.

Сергей Зверев, сын знаменитого стилиста

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Череда скандалов и ссор сопровождает имя Зверева-старшего поле того, как он сделал сенсационное признание: его сын Сергей — приемный. Вместо благодарности молодой человек отправился на ток-шоу, где пожаловался на свою жизнь. Летом прошлого года появились слухи о том, что он также решил отсудить у 55-летнего стилиста роскошные апартаменты в центре Москвы.

Кира Евдокимова, дочь Александра Малинина

Скриншот с YouTube

Народный артист России Александр Малинин стал героем таблоидов, когда устроил тяжбу с бывшей супругой Ольгой Зарубиной. Их общая дочь Кира долгие годы не знала, что знаменитый певец — ее биологический отец. Известно, что девушка нигде не училась, ведет маргинальный образ жизни и едва не покончила с собой после холодной встречи с родителем.

Ранее Пятый канал сообщал, что дочь Джеки Чана сообщила о гомосексуальном браке.