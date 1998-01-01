Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в четверг, 14 февраля, в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме в Сочи назвала Республику Тыва — регионом с самым высоким уровнем бедности населения, сообщает РИА Новости.

Как свидетельствуют представленные материалы, в 2017 году уровень бедности в Тыве составил 41,5%. В 2018 году уровень бедности повысился, при этом к 2024 году регион должен снизить уровень бедности до 10%.

Татьяна Голикова подчеркнула, что речь идет в том числе о «детской бедности» и о семьях, живущих на социальные пособия.

Вице-премьер добавила, что в России в 2017 году уровень бедности составил 13,2%. К 2024 году необходимо снизить этот показатель вдвое — до 6,6%.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России разработали программу по борьбе с бедностью. Пилотный проект стартует в 2019 году в Нижегородской, Новгородской, Ивановской, Липецкой и Томской областях, а также Татарстане, Кабардино-Балкарии и Приморье.