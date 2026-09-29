В России предложили полностью запретить производство и продажу вейпов

ОПИ предложила запретить вейпы в России из-за роста потребления среди подростков

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила ввести на федеральном уровне запрет на производство, ввоз и розничную продажу вейпов. Обращение с просьбой разработать законопроект направлено в правительство, Минфин и Минздрав, документ есть в распоряжении «Известий». В Минфине подтвердили, что обращение получено и будет рассмотрено.

По мнению авторов инициативы, действующие нормы, позволяющие регионам самостоятельно вводить ограничения, не дают нужного эффекта: продукция легально продается в других субъектах и свободно перемещается туда, где действует запрет. В ОПИ также отметили, что Казахстан, Узбекистан и Киргизия уже установили полный запрет, тогда как Россия остается крупнейшей юрисдикцией региона с легальным оборотом.

Общественники ссылаются на рост популярности вейпов среди молодежи: в 2023–2024 годах распространенность употребления среди подростков 15–17 лет достигла 27%. Кроме того, приводится исследование ученых из семи западных университетов, согласно которому такие электронные сигареты высококанцерогенны и провоцируют рак полости рта и легких.

«Согласно официальным данным Росстата, за четыре последних года рост онкологических заболеваний среди молодежи составил 25%. Это очень опасные цифры. Поэтому мы полагаем, что ситуация достигла критической точки, требующей решительных мер», — заявил глава ОПИ Олег Павлов.

Инициативу поддерживают в Совете Федерации и комитете Госдумы по охране здоровья. Сенатор Александр Лутовинов назвал региональные запреты важным шагом, но отметил, что следующий этап — единое федеральное решение. Его коллега Олег Голов указал, что никотинсодержащие электронные сигареты канцерогенны и вызывают серьезные заболевания легких, поэтому региональный запрет нужно масштабировать.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает принятые полумеры неэффективными: они приведут лишь к перераспределению рынков и нелегальной реализации. Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавил, что электронные сигареты не приносят большого дохода бюджету, поэтому финансовых потерь от запрета не будет.

Сейчас полного запрета на продажу вейпов в России нет. Летом был принят закон, который с 1 марта 2027 года позволит регионам вводить такие ограничения. С 1 марта ими нельзя торговать в Пермском крае, с 1 сентября — в Нижегородской области и Северной Осетии. Еще около трети регионов рассматривают аналогичные меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября продажа вейпов и сигарет на трамвайных и автобусных остановках будетт под запретом. За нарушение продавцу грозит штраф до 20 тысяч рублей, компаниям — до 120 тысяч. Исключение сделают для единственных торговых точек в малых населенных пунктах.

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