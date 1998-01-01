Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в аэропорту Внуково

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения воздушных судов в международном аэропорту «Внуково». Инцидент произошел около 14 часов в четверг, 14 февраля.

По информации Пятого канала, во время буксировки Boing-747 авиакомпании «Россия» задел Boeing-737, принадлежащий Azur Air. Пассажиров, членов экипажа и обслуживающего персонала в момент аварии на борту не было. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места столкновения двух воздушных судов в столичном аэропорту.