Опубликовано видео с места столкновения самолетов в аэропорту Внуково

, 17:28 Эксклюзивное видео 89

Два пассажирских самолета Boeing столкнулись 14 февраля на взлетно-посадочной полосе.

Фото, видео: ВКонтакте @airdisaster, Пятый канал

Два пассажирских самолета Boeing столкнулись в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошел 14 февраля на взлетно-посадочной полосе. В распоряжении Пятого канала оказалось видео с места аварии.

Известно, что Boing-747 авиакомпании «Россия», находясь на взлетно-посадочной полосе во время разворота после посадки задел крылом другой самолет — Boeing-737, который принадлежит авиакомпании Azur Air. В результате у одного самолета было повержено крыло, у второго задний стабилизатор.

— Во время буксировки после посадки во Внуково Boeing-747 с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера Boeing-737, цитирует источника в службах аэропорта агентство.

По информации Пятого канала, в результате инцидента ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

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