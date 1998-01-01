Видео: Владимир Путин вышел на татами в Сочи

Президент РФ Владимир Путин вечером в четверг, 14 февраля, после завершения трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию прибыл в сочинский центр спортивной подготовки и клубных команд «Юг-спорт».

Этот комплекс предоставляет условия для подготовки спортсменов по 54-м летним и зимним видам спорта. Ежегодно здесь проходит свыше 300 тренировочных сборов. За три года существования центр принял более 100 международных и российских соревнований, в том числе по тхэквондо, карате, фехтованию и настольному теннису.

Глава государства встретился и пообщался с представителями сборных команд России по боксу, вольной борьбе и дзюдо, а также детьми разных возрастов, которые ходят сюда тренироваться.

После чего Владимир Путин переоделся в кимоно и вышел на татами, чтобы потренироваться вместе с прославленными спортсменами.

Российский лидер занимается восточными единоборствами с детства. Он является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга и мастером спорта по самбо. Владимир Путин имеет черный пояс по каратэ. В 2014 году ему присвоен восьмой дан каратэ-до Кекусин.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин предложил ужесточить наказание для лидеров ОПГ. Законопроект, представленный Госдуме, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.