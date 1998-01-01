Владимир Путин предложил ужесточить наказание для лидеров ОПГ

Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий введение статьи 210.1 в Уголовный кодекс РФ, которая бы определяла наказание для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Текст законопроекта доступен в электронной базе Государственной думы.
Новая статья предполагает наказание в виде
На данный момент деятельность лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, регулируется частью 4 статьи 210 УК РФ. Президентский законопроект, предлагающий вынести подобный тип преступлений в отдельную статью, на данном этапе направлен на рассмотрение председателю Госдумы.
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