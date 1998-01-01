Владимир Путин предложил ужесточить наказание для лидеров ОПГ

Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий введение статьи 210.1 в Уголовный кодекс РФ, которая бы определяла наказание для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Текст законопроекта доступен в электронной базе Государственной думы.

Новая статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. Верховный суд относительно президентского законопроекта замечаний не высказал.

На данный момент деятельность лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, регулируется частью 4 статьи 210 УК РФ. Президентский законопроект, предлагающий вынести подобный тип преступлений в отдельную статью, на данном этапе направлен на рассмотрение председателю Госдумы.

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