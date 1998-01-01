Россияне вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет

, 10:09 Эфирная новость 19

Рейтинг традиционно составил журнал Forbes.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Сразу четверо молодых россиян попали в список журнала Forbes из самых перспективных людей в возрасте до 30 лет. Как правило, это бизнесмены, но неожиданно они среди наших соотечественников в меньшинстве.

Например, это основательница модного дома Ася Вареца. Также влиятельное издание отметило двоих хоккеистов — защитника Никиту Зайцева и нападающего Евгения Дадонова, которые выступают в Национальной Хоккейной Лиге.

Кроме того, в рейтинге оказался музыкант Даниил Трифонов. Ему всего 27 лет, но он уже выступает на самых престижных площадках с лучшими оркестрами мира, таких как «Метрополитен-Опера» в США и Национальным оркестром Испании.

Ранее Пятый канал сообщал, что Forbes составил список самых переоцененных актеров.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

10:24
Видео: У российских школьников появится «культурный норматив»
10:09
Россияне вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет
9:56
«Буду петь под фонограмму»: Потерявшая голос Серябкина продолжает выступать
9:42
Экс-генерал НАТО обвинил США в предательстве
9:33
США встали на защиту депортированного из Украины епископа Гедеона
9:29
«Все, я гей»: Виторган шокировал поклонников неожиданным заявлением
9:16
Япония может отменить визы для туристов из России
9:10
Выборгский замок вновь не на шутку озадачил ученых — видео
9:10
Военные направляются на Новую Землю, чтобы помочь с надоедливыми медведями
8:51
Матвиенко: Событиям в Афганистане правильную оценку даст история
8:37
Юрий Башмет открыл фестиваль искусств в Сочи — видео
8:25
Как звезды провели День всех влюбленных
8:17
Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке
8:11
Трамп объявит режим ЧП в США после подписания госбюджета — видео
7:56
В Раде рассказали о катастрофических последствиях победы Порошенко на выборах
7:21
Видео: Почему во дворце графа Строганова нет портрета его первой жены
7:09
Лайфхак: Как фотоаппарат и банковская карта помогут почистить клавиатуру
7:01
Ради чего Владимир Машков покидает кино? — интервью с артистом
6:45
Маленький Ваня Фокин вернулся домой
6:17
Легендарный БДТ празднует столетний юбилей

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьерный выпуск «Неспроста. Приметы о животных»

Наши предки верили животным и воспринимали приметы, как правила и жизненные ориентиры. Но как это работает в наше время? Чем братья меньшие способны помочь и от чего могут уберечь человека в 21 веке? Смотрите 17 февраля на Пятом!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама