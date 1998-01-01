Россияне вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет

Сразу четверо молодых россиян попали в список журнала Forbes из самых перспективных людей в возрасте до 30 лет. Как правило, это бизнесмены, но неожиданно они среди наших соотечественников в меньшинстве.

Например, это основательница модного дома Ася Вареца. Также влиятельное издание отметило двоих хоккеистов — защитника Никиту Зайцева и нападающего Евгения Дадонова, которые выступают в Национальной Хоккейной Лиге.

Кроме того, в рейтинге оказался музыкант Даниил Трифонов. Ему всего 27 лет, но он уже выступает на самых престижных площадках с лучшими оркестрами мира, таких как «Метрополитен-Опера» в США и Национальным оркестром Испании.

Ранее Пятый канал сообщал, что Forbes составил список самых переоцененных актеров.