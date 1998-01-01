Forbes составил список самых переоцененных актеров

Названы самые переоцененные голливудские актеры. Рейтинг составили сотрудники журнала Forbes.

При распределении мест в списке авторы учитывали возвратность средств, выплаченных каждому актеру. Для этого отмечалась сумма гонорара за три последних роли и кассовые сборы проката готовой ленты. В фокус рейтинга попали только те актеры, которые участвовали в съемках фильма не позднее, чем год назад.

Десятку наиболее перецененных актеров замкнули Бен Аффлек и Том Хэнкс — каждый выплаченный им доллар приносил создателям фильмов всего по 12 долларов. Восьмую строчку занял Том Круз — чуть больше 10 долларов возврата. Еще хуже дела обстоят у Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс и Риз Уизерспун — ленты с их участием приносят всего по 9, 7 и 5 долларов за каждый доллар гонорара соответственно.

Наименее выгодными оказались съемки Мэттью Макконахи — гонорар актера едва окупается кассовыми сборами, практически не принося создателям картин прибыли.

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