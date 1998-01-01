«Лицо перекосило»: Муж Божены Рынски угодил в больницу из-за своей бывшей жены

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Игоря Малашенко госпитализировали. По словам супруги, в этом виновата его бывшая жена Елена Пивоварова, которая предъявила ему обвинения в растрате денег.

Фото: www.globallookpress.com

Известная журналистка Божена Рынска рассказала, что ее мужа госпитализировали. По ее словам, Игорю Малашенко резко стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на Instagram Рынски.

— Лицо перекосило. Он стал шамкать. Развилась светобоязнь, и пришлось вызывать скорую. Эту ночь мы провели в больнице. Инсульта нет, но неврология, — пишет журналистка в Instagram.

Instagram @bozhenarynska

Рынска уверена, что виновницей всех бед является бывшая жена Малашенко, которая незадолго до этого обвинила его в растрате денег. Причем, по словам Рынски, претензии безосновательны. Ее супруг тратит большую часть своего состояния на расходы Елены Пивоваровой. Счета на адвокатов, дом в Испании, дорогие лимузины, образование детей — все оплачивается из кармана Малашенко.

К тому же, сама Пивоварова, зная номер карты бывшего мужа, пользуется своим положением и списывает большие суммы со счетов.

— Бывшей жене запрещали тратить с карты мужа, однако из-за того, что она знала номер карты, пропало еще 10500 долларов. А налетала Елена со счета Игоря на 13474 доллара. И лимузинчики нам около 5000 долларов стоили. Она просто отправляла счета в лимо-сервис, а те знали карту Игоря, — рассказала Рынска.

Фоловеры поддержали семью журналистки, выразив сочувствие. Они отметили, что бывшая супруга Малашенко обязательно получит по заслугам.

— Это месть! Любой вопрос можно решить и договориться, призовите человека к разуму, ибо убийство даже ненавистного человека «ляжет» грузом на всех ее потомков. Карма есть, расплачиваться будут все!

— Держитесь, Божена! Сил вам и здоровья пережить это! — писали пользователи.

Ранее Пятый канал сообщал, что Божена Рынска раскритиковала жертв трагедии на Никитском бульваре.

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