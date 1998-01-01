«Лицо перекосило»: Муж Божены Рынски угодил в больницу из-за своей бывшей жены

Известная журналистка Божена Рынска рассказала, что ее мужа госпитализировали. По ее словам, Игорю Малашенко резко стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на Instagram Рынски.
Рынска уверена, что виновницей всех бед является бывшая жена Малашенко, которая незадолго до этого обвинила его в растрате денег. Причем, по словам Рынски, претензии безосновательны. Ее супруг тратит большую часть своего состояния на расходы Елены Пивоваровой. Счета на адвокатов, дом в Испании, дорогие лимузины, образование детей — все оплачивается из кармана Малашенко.
К тому же, сама Пивоварова, зная номер карты бывшего мужа, пользуется своим положением и списывает большие суммы со счетов.
Фоловеры поддержали семью журналистки, выразив сочувствие. Они отметили, что бывшая супруга Малашенко обязательно получит по заслугам.
Ранее Пятый канал сообщал, что Божена Рынска раскритиковала жертв трагедии на Никитском бульваре.