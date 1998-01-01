Блогер Божена Рынска прокомментировала страшный пожар в доме на Никитском бульваре в Москве, в котором погибли восемь человек.
Светская львица на своей странице в Facebook обрушилась с критикой на жильцов коммунальной квартиры, которые стали жертвами трагедии. По мнению Рынски, виновником инцидента стал собственник одной из комнат, который не хотел менять жилплощадь на квартиру на окраине Москвы.
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Ранее бывший квартирант «дома знаменитостей» на Никитском бульваре рассказал о неисправной проводке и пожарной сигнализации в здании, которое является объектом культурного наследия.
Жертвами пожара в центре Москвы в ночь на 4 февраля стали восемь человек, в том числе двое детей.