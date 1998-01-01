Блогер Божена Рынска прокомментировала страшный пожар в доме на Никитском бульваре в Москве, в котором погибли восемь человек.

Светская львица на своей странице в Facebook обрушилась с критикой на жильцов коммунальной квартиры, которые стали жертвами трагедии. По мнению Рынски, виновником инцидента стал собственник одной из комнат, который не хотел менять жилплощадь на квартиру на окраине Москвы.

— И коммуналка не расселялась. Отравляла жизнь приличным соседям. Не платила за консьержа и уборку лестницы. Неаккуратно таскала баулы и пачкала стены лифта <…> И вот сгорели. А надо было не бычить и расселяться разумно. Съехали бы в Митино в отдельное жилье или в Бутово какое, и остались бы живы , — написала Божена.

Ранее бывший квартирант «дома знаменитостей» на Никитском бульваре рассказал о неисправной проводке и пожарной сигнализации в здании, которое является объектом культурного наследия.

Жертвами пожара в центре Москвы в ночь на 4 февраля стали восемь человек, в том числе двое детей.