Видео: Организатор ячейки ИГ* задержана в Астраханской области

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Женщина занималась сбором денег для террористов, распространяла экстремистские аудио- и видеозаписи, а также планировала устроить теракт в Сирии.

Фото, видео: ФСБ России, СК РФ

Силовики задержали жительницу Астраханской области, подозреваемую в финансировании террористической организации ИГ*. Она размещала реквизиты банковских карт через мессенджер Telegram, а поступающие деньги переводила основателю исламского фонда «Мухаджирун»*. Таким образом ей удалось собрать более миллиона рублей.

В сообщении ФСБ России говорится, что задержанная являлась одной из организаторов законспирированной ячейки ИГ*. При обысках у нее были обнаружены экстремистская литература, платежные карты и несколько мобильных телефонов с установленными банковскими приложениями.

По предварительной информации женщина планировала уехать в Сирию, чтобы совершить теракт. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал рассказывал, как пособники террористов собрали более десяти миллионов рублей под видом благотворительной организации.

* — запрещена в РФ организация.

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