Видео: на юге России разоблачена ячейка, финансирующая ИГ*

В Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее разоблачена радикальная ячейка, собиравшая деньги на нужны боевиков «Исламского государства»* в Сирии. Участников преступной группы задержали сотрудники ФСБ в ходе спецоперации.

В ведомстве отметили, что члены законспирированной организации собирали деньги под видом благотворительности и переправляли их боевикам ИГ* в Сирию. Трое из задержанных уже дали признательные показания, их арестовали в рамках уголовного дела. По данным ФСБ, по заданию террористов запрещенной в России организации подозреваемые собрали более 10 миллионов рублей.

Ранее Пятый канал публиковал кадры задержания вербовщиков ИГ* в Дагестане.

* — запрещена в РФ.