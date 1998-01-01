В аэропорту Шереметьево задержали футболиста Дмитрия Тарасова

В московском аэропорту Шереметьево был задержан известный российский футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмена заподозрили в уклонении от декларирования крупной суммы наличных. Задержание было произведено после прилета футболиста из Испании с предсезонного сбора.

Футболист клуба «Локомотив» прошел по «зеленому» коридору в зоне таможенного контроля, но выяснилось, что он допустил административное нарушение по статье «Недекларирование физическими лицами наличных денежных средств».

В результате Дмитрия Тарасова задержали, после чего был составлен протокол. Сумма, о которой футболист не уведомил таможенников, не сообщается. Тем не менее, согласно законодательству, теперь ему грозит штраф — от половины до двукратного размера скрытой суммы, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что жена футболиста Тарасова развеяла мифы о ее отношениях с его старшей дочерью.