Видео: Крыша дома обрушилась в Самаре под тяжестью снега

Крыша дома в Самаре рухнула утром в пятницу, 15 февраля. Об этом сообщает KP.RU. Как пишет издание, к моменту происшествия дом уже находился в аварийном состоянии. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. В доме были зарегистрированы четыре человека — всех жильцов эвакуировали, никто не пострадал.

В сети появились кадры злосчастного дома. На кадрах видно, что крыша «легла» на чердак и повредила кирпичную кладку.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за снега. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиция. По словам спасателей, дальнейшей угрозы обрушения нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что крыша и часть дома обрушились в Тамбове под тяжестью снега.