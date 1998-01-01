Видео: Крыша и часть дома обрушились в Тамбове под тяжестью снега

Крыша и часть стены многоквартирного двухэтажного кирпичного дома в Тамбове рухнули вечером в понедельник, 28 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы администрации города Надежду Пилипенко. По информации агентства, виной всему снегопад, который не прекращался в городе последние двух суток.

По словам представителя городской администрации, вероятнее всего, крыша просела под давлением скопившихся снежных масс, а после не выдержали деревянные перекрытия. Более того, дом, 1917-го года постройки, является аварийным, и только чудом никто не пострадал.

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