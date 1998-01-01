Мэр Иваново госпитализирован в результате нападения

На главу города Иваново Владимира Шарыпова было совершено нападение, в результате которого градоначальник оказался в больнице. По информации Пятого канала, у главы Иваново диагностировано сотрясение мозга. Сейчас ему ставят капельницы.

По информации ТАСС, вечером в четверг, 14 февраля, неизвестный мужчина с битой ворвался в дом градоначальника. Шарыпов смог оказать сопротивление, однако злоумышленнику удалось скрыться.

Владимир Шарыпов занимает пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что полиция Москвы задержала около 20 человек после массовой драке в кафе.