Полиция Москвы задержала около 20 человек после массовой драке в кафе

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Предварительно, стрельба во время конфликта велась из травматического пистолета.

Фото: www.globallookpress.com

Столичная полиция в ходе рейда на юго-востоке города после массовой драки в кафе в четверг, 14 февраля, задержала 17 человек и доставила в отдел для выяснения причастности к произошедшему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во время праздничных мероприятий в кафе «Невель». В заведение ворвались неизвестные, с которыми завязалась драка. В ней приняли участие по разным данным от 50 до 100 человек. В ходе потасовки были применено, предварительно, травматическое оружие.

Пострадало от пяти до десяти человек, среди которых возможно хозяин заведения Яшар Алиев. По одной из версии, нападение было целенаправленно на него. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее Пятый канал публиковал рассказ шокированных жителей микрорайона, которые стали свидетелями конфликта и вызвали полицию.

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