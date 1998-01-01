СК: Уничтоженный взрывом дом в Красноярске был построен незаконно

Многоквартирный дом в Красноярске, в котором накануне прогремел взрыв, является самостроем. Городской суд постановил снести здание еще три года назад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
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Также было сказано, что двое из трех собственников строения доставлены к следователю для допроса в рамках уголовного дела.
По предварительным данным, взрыв произошел в квартире одного из жильцов, который без разрешения хранил баллон с газом. Известно, что сам дом не подключен к газопроводу.
Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места обрушения дома в Красноярске.