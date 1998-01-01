СК: Уничтоженный взрывом дом в Красноярске был построен незаконно

Многоквартирный дом в Красноярске, в котором накануне прогремел взрыв, является самостроем. Городской суд постановил снести здание еще три года назад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

— В настоящее время установлено, что здание построено без разрешительных документов, не зарегистрировано в установленном законом порядке как жилые помещения, по сути, является самостроем, и в 2016 году судом вынесено решение о его сносе, — заявила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Также было сказано, что двое из трех собственников строения доставлены к следователю для допроса в рамках уголовного дела.

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире одного из жильцов, который без разрешения хранил баллон с газом. Известно, что сам дом не подключен к газопроводу.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места обрушения дома в Красноярске.