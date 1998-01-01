Видео: По факту взрыва в жилом доме в Красноярске возбуждено уголовное дело

, 20:31 Эфирная новость 8

В результате взрыва газа обрушилась часть трехэтажного здания, погибла женщина, спасатели ищут под завалами людей.

Фото, видео: Пятый канал

Появляются новые подробности в трагедии, которая произошла в Красноярске. Около 18 часов по московском у времени на Кандагарской улице произошел взрыв газа. В результате были разрушены шесть квартир, частично повреждены 10.

На место выехали все экстренные службы города. Удалось вывести из дома двоих детей и десять взрослых. Сейчас продолжается разбор завалов, спасатели не исключают, что под ними могут быть люди, но работу осложняют опасно нависшие конструкции крыши, ждут тяжелую технику.

В результате ЧП, погибла женщина. Сообщается, что спасатели нашли ее еще живой, она была передана медикам, но спасти ее не удалось, через 10 минут врачи констатировали смерть. Информации о пострадавших пока не поступала.

Тем временем красноярское краевое управление Следственного комитета РФ сообщило, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее Пятый канал публиковал комментарий начальника отдела информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Красноярскому краю Александра Якимова.

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