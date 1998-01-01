«Не будем обманываться»: Песков прокомментировал смягчение санкций США

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Пресс-секретарь российского президента объяснил, что враждебный настрой американских парламентариев никуда не делся и не стоит пребывать в заблуждении.

Фото, видео: ИЗВСЕТИЯ / Зураб Джавахадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал «не обманываться» относительно смягчения санкций, которое анонсировал Сенат США. Напомним, 13 февраля пятеро американских конгрессменов представили проект новых ограничительных мер против России. Новые санкции направлены на энергетику и судостроение РФ, а также банковский сектор и кибербезопасность. Теперь Сенат анонсировал смягчение возможных ограничений — под санкции могут попасть не все финансовые учреждения.

Для начала пресс-секретарь президента призвал всех не обманываться и не забывать о прочих санкциях.

— Давайте не будем обманываться. Во-первых, есть санкции кодифицированные, которые также оформлены американскими законодателями и на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий, — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что не все американские законодатели хорошо разбираются в вопросе и, зачастую, нельзя предугадать, что ими руководит. Также он отметил, что недружественные проявления никуда не делись, а вероятная цель санкций — расчистить дорогу американскому бизнесу.

Ранее Пятый канал сообщал о смягчении потенциальных санкций Сенатом США.

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