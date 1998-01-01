Сенат США смягчил потенциальные санкции против российских банков

Американские сенаторы предложили смягчить потенциальные санкции против банковского сектора России. В частности, из проекта закона убрали список финансовых учреждений, чьи активы и операции должны быть заблокированы.

По информации РБК, угроза санкций сохраняется для ряда госбанков, якобы «предоставляющих финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства России в демократический процесс или выборы любой другой страны». Также президент США оставляет за собой право ввести ограничения против любого российского банка.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Сенате рассматривается новая версия законопроекта о санкциях против РФ. В документе говорится о запрете инвестиций в российский госдолг, проектах по добыче нефти, введении ограничений на зарубежные проекты российских госкомпаний.