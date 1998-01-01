София Ротару забросила шикарный особняк в Крыму

Звезда эстрады София Ротару забросила свой роскошный особняк в Крыму. Соседи признались, что не видели певицу уже несколько лет.

Коттедж украинской знаменитости находится недалеко от Никитского ботанического сада в семи километрах от Ялты. Дом строил некий известный архитектор вместе с сыном артистки — Романом Евдокименко. Шикарный особняк, обнесенный высоким забором, был излюбленным местом жительства Ротару. Певица часто здесь появлялась, чтобы ухаживать за садом, выращивать цветы, овощи и фрукты. В загородном доме она не раз отмечала дни рождения.

Сейчас крымский коттедж заброшен. В нем не появляется не только сама певица, но и никто из родственников звезды. При этом продавать особняк артистка не намерена.

Впрочем, Ротару может себе это позволить. Ранее Пятый канал сообщал, что она владеет бутик-отелем Villa Sofia в Ялте, который приносит ей по пять миллионов рублей в год. Доходы от других инвестиций оцениваются в два миллиона рублей.