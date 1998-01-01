«Да пошел ты!»: пенсионер жестко ответил на признание в любви от Порошенко

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Мужчина не понял сентиментальных настроений украинского лидера.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @ //Accidents news

Президент Украины Петр Порошенко неожиданно решил признаться в любви жителям Харькова во время посещения местной филармонии, однако в ответ получил оскорбление. Об этом сообщают СМИ Украины.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как мужчина выкрикивает «Да пошел ты!». А затем обзывает Порошенко «предателем».

Отмечается, что разъяренным жителем тут же занялись сотрудники полиции. Но задерживать не стали, только провели воспитательную беседу.

Ранее Пятый канал сообщал, что возможная победа Порошенко на президентских выборах 31 марта вызывает серьезные опасения в Верховной раде.

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