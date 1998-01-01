Видео: Глава Петербурга лишил премий себя и руководителей районных администраций

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Поводом послужило большое количество жалоб от населения. Чиновники плохо работают с петербуржцами, считает градоначальник.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов лишил премий себя и глав районов города из-за большего количества жалоб петербуржцев. Об этом градоначальник объявил во время рабочего совещания 15 февраля.

— Это говорит о том, что мы плохо работаем с жалобами. Принял решение, что руководители подразделений городской и районной администраций будут лишены премий. Это включая глав районов, председателей соответствующих комитетов, членов правительства и, конечно, самого себя, сказал он.

Градоначальник отметил, что впредь члены администраций должны выходить на «прямой диалог» с жителями и решать возникающие у них вопросы.

— Нужно активно работать с населением. Все, что делает власть — делается для людей. Основной ваш адресат и ваш судья — жители ваших районов, поэтому очень важно учитывать их мнение в своей работе, — считает Александр Беглов.

Ранее Пятый канал сообщал, что также по итогам совещания глава Петербурга отправил в отставку руководителей трех районов — Василеостровского, Красносельского и Центрального.

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