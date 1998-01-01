Видео: Глава Петербурга лишил премий себя и руководителей районных администраций

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов лишил премий себя и глав районов города из-за большего количества жалоб петербуржцев. Об этом градоначальник объявил во время рабочего совещания 15 февраля.

— Это говорит о том, что мы плохо работаем с жалобами. Принял решение, что руководители подразделений городской и районной администраций будут лишены премий. Это включая глав районов, председателей соответствующих комитетов, членов правительства и, конечно, самого себя, — сказал он.

Градоначальник отметил, что впредь члены администраций должны выходить на «прямой диалог» с жителями и решать возникающие у них вопросы.

— Нужно активно работать с населением. Все, что делает власть — делается для людей. Основной ваш адресат и ваш судья — жители ваших районов, поэтому очень важно учитывать их мнение в своей работе , — считает Александр Беглов.

Ранее Пятый канал сообщал, что также по итогам совещания глава Петербурга отправил в отставку руководителей трех районов — Василеостровского, Красносельского и Центрального.