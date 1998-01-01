Видео: Глава Петербурга лишил премий себя и руководителей районных администраций

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов лишил премий себя и глав районов города из-за большего количества жалоб петербуржцев. Об этом градоначальник объявил во время рабочего совещания 15 февраля.
Градоначальник отметил, что впредь члены администраций должны выходить на «прямой диалог» с жителями и решать возникающие у них вопросы.
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Ранее Пятый канал сообщал, что также по итогам совещания глава Петербурга отправил в отставку руководителей трех районов — Василеостровского, Красносельского и Центрального.