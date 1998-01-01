Александр Беглов отправил в отставку глав трех районов Петербурга

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает кадровые перестановки в правительстве Северной столицы. Стало известно, что свои посты в пятницу покинули главы Василеостровского, Центрального и Красносельского районов. Об увольнении чиновников стало известно в пятницу, 15 февраля. Причина такого решения не уточняется.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Петербурга Александр Беглов уже уволил главу Фрунзенского района. Он раскритиковал Валерия Сапожникова за ненадлежащую организацию уборки снега на вверенной ему территории. Перед этим в отставку отправились два вице-губернатора: Игорь Албин и Михаил Мокрецов.