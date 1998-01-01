Фото: Кэти Перри обручилась с Орландо Блумом в День святого Валентина

34-летняя американская певица Кэти Перри в День святого Валентина обручилась с актером Орландо Блумом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать Кэти Мэри Хадсон. Она опубликовала фото, на котором влюбленные стоят, обнявшись, под цветочной аркой в форме сердца.

— Посмотрите, кто обручился в День святого Валентина! — написала Мэри Хадсон.

Facebook @maryarises

Вскоре на странице Кэти Перри в Instagram появилось подтверждение — совместное фото певицы и Орландо Блума, на котором руку знаменитости украшает кольцо с большим розовым бриллиантом.

Instagram @katyperry

Ранее Пятый канал сообщал, что Кэти Перри станет персонажем мобильной версии Final Fantasy. Самая высокооплачиваемая певица мира «засветилась» в ролике, посвященном выходу обновления для популярной видеоигры.