«Суровая мама» Кейт Миддлтон запрещает детям видеоигры

Как и обычных детей, королевских наследников не обходят стороной современные технологии, особенно в сфере развлечений. Однако в The Sun сообщили, что принц Уильям и Кейт Миддлтон запрещают Джорджу и Шарлотте проводить время за айпадом и играть в видеоигры.

Их консервативный взгляд на воспитание оправдан, отмечают поклонники. Супруги дают своим детям возможность жить и взрослеть как в те времена, когда электронных технологий было еще не так много. Уильям и Кейт обеспокоены тем, чтобы их дети росли в реальном мире и больше времени проводили на воздухе. Принцесса Шарлотта сейчас увлеченно играет в диснеевских принцесс, а Джордж обожает кататься на велосипеде, на лыжах и интенсивно занимается теннисом.

Как ни странно, но на территории Кенсингтонского дворца запрещена настольная игра «Монополия». По мнению принца Уильяма, она прививает детям слишком циничное отношение к жизни.

Хотя многие ученые признают, что живые игры имеют огромное влияние на развитие детей, тем не менее иные эксперты сомневаются в целесообразности подобных ограничений в королевском доме. В британской прессе отмечают, что знакомить детишек с гаджетами стоит не ранее полутора лет и применять их только в обучающих целях.

Ранее Пятый канал сообщал, как поссорились Меган Маркл и Кейт Миддлтон.