Тайны британского двора: почему поссорились Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Британская писательница Кэти Николл в своей книге «Кейт и Меган: Война принцесс» предположила, почему поссорились две знаменитые герцогини: Меган Маркл и Кейт Миддлтон. По мнению Николл, причиной конфликта стал разговор между принцами Гарри и Уильямом. Мнение литератора передает сайт Дни.ру.

В изложении Николл все выглядит так: принц Гарри крайне серьезно увлекся отношениями с Меган Маркл и это обеспокоило Уильяма. Тогда он решил поговорить с братом и спросил его, не слишком ли быстро развивается его роман с Маркл. Гарри расценил это так, что Уильям выступает против его свадьбы с будущей герцогиней Сассекской. В итоге, две монаршие пары поссорились.

Схожий вариант рассматривает литератор Колин Кэмпбелл, которая также пристально изучала перипетии отношений внутри королевской семьи. По ее версии, Гарри слишком сильно увлекся Меган Маркл и поэтому перестал общаться с Уильямом и Кейт Миддлтон, что последние не простили виновнице охлаждения отношений.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Меган Маркл намерена нарушить королевскую традицию во время родов.