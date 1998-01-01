Видео: Наташа Королева и Тарзан «отожгли» на концерте в Петербурге

Певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан гастролируют по стране со своим знаменитым шоу «Ягодка». Во время концерта в Петербурге супруги «отожгли» по полной.

Певица в прозрачном наряде исполнила хит «Зять», посвященный как раз Сергею Глушко, а он, в свою очередь, лихо выплясывал на сцене и успевал заигрывать с девчонками из подтанцовки. Позднее Тарзан опубликовал на своей странице в Instagram фрагмент совместного с супругой выступления.

— Вы нереальные, обожаю вас.

— Наталья умница! Такая обаятельная!!!

— Молодцы! Сами счастливы и другим дарят! — отреагировали поклонники.

Ранее Пятый канал сообщал, что Тарзан выложил откровенное видео с грудью Наташи Королевой. Известный бывший стриптизер похвастался аппетитными формами супруги.