«Сисетрясение!»: Тарзан выложил откровенное видео с грудью Наташи Королевой

Бывший стриптизер Сергей Глушко, выступавший под псевдонимом Тарзан, выложил в Instagram весьма откровенное видео с участием супруги Наташи Королевой. На нем певица и еще две девушки трясут грудью на пляже.

— Стихия… Попал в небольшое сисетрясение, — написал шоумен в описании к посту.

Ролик вызвал среди поклонников Тарзана большой интерес.

— На это можно смотреть вечно… — отметил пользователь.

— Вот сразу видно, что у Наташки нет силикона. Хотя, мне кажется, в «натуральности» ее форм никто не сомневался, — написал другой фанат.

— Ха-ха, Королева выигрывает! Кому-то вообще нечем трясти, — пошутил еще один поклонник.

Ранее Пятый канал сообщал о провокационной выходке Сергея Глушко на американском курорте.