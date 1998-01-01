«Сисетрясение!»: Тарзан выложил откровенное видео с грудью Наташи Королевой

Бывший стриптизер Сергей Глушко, выступавший под псевдонимом Тарзан, выложил в Instagram весьма откровенное видео с участием супруги Наташи Королевой. На нем певица и еще две девушки трясут грудью на пляже.
Ролик вызвал среди поклонников Тарзана большой интерес.
— На это можно смотреть вечно… — отметил пользователь.
— Вот сразу видно, что у Наташки нет силикона. Хотя, мне кажется, в «натуральности» ее форм никто не сомневался, — написал другой фанат.
— Ха-ха, Королева выигрывает! Кому-то вообще нечем трясти, — пошутил еще один поклонник.
Ранее Пятый канал сообщал о провокационной выходке Сергея Глушко на американском курорте.