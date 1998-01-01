Скончался автор «Третьей империи» Михаил Юрьев

Российский писатель, политик Михаил Юрьев скончался на 60-м году жизни. Несмотря на болезнь, последние два года он вместе с журналистом Михаилом Леонтьевым вел популярную программу «Главтема» на «Радио «Комсомольская правда».

Юрьев по специальности работал в Институте молекулярной генетики РАН, в 1990-е годы занялся бизнесом, а затем — пошел в политику, став в 1996 году вице-спикером Госдумы, пишет KP.RU.

Одними из его наиболее известных трудов стали книги «Третья Империя. Россия, которая должна быть» и «Крепость Россия. Прощание с либерализмом».

Ранее Пятый канал рассказывал, что в память о Данииле Гранине в Петербурге открыли мемориальную доску.