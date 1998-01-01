Мемориальную доску в память о Данииле Гранине открыли в Петербурге

Мемориальную доску в память о писателе Данииле Гранине установили на фасаде дома на улице Малая Посадская, 8 в Санкт-Петербурге, где в последние годы жил литератор. Церемония открытия прошла в субботу, 9 февраля.

— Мы открываем памятную доску Гранину. Это не просто дом, а дом, где он жил с 1955 года, дом, где писал «Блокадную книгу», «Зубра», «Моего лейтенанта», — сказал во время открытия глава оргкомитета празднования 100-летия со дня рождения Даниила Гранина Сергей Степашин.

Создателем памятной доски выступил петербургский скульптор Евгений Бурков. На церемонии присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Северной столицы Александр Беглов, Народный артист СССР Олег Басилашвили, родственники Гранина и почитатели таланта.писателя

Ранее Пятый канал сообщал, что 100 лет Даниилу Гранину могло исполниться 1 января. Он не дожил до юбилея менее трех лет, скончавшись в июле 2017-го. В конце 2018 года дочь литератора представила книгу «Последняя тетрадь», составленную на основе дневниковых записей Гранина.