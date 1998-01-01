«Абонент — не абонент»: Сбербанк сообщил о новых уловках мошенников

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Вскоре злоумышленники будут звонить потенциальным жертвам и узнаваемым для них голосом просить деньги.

Фото: www.globallookpress.com

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новых уловках мошенников в банковской сфере. По его словам, в ближайшие шесть месяцев потенциальным жертвам начнут звонить роботы, способные подделать любой голос, пишет RT.

В ходе инвестиционного форума в Сочи в пятницу, 15 февраля, Кузнецов продемонстрировал запись диалога, в котором вымышленный глава региона просил у собеседника пять миллиардов рублей на развитие инфраструктуры. При этом у собеседника вопросов возникнуть не должно — звонок исходил с номера, закрепленного за этим чиновником, а голос был узнаваем. Характерно, что человеческие ресурсы для этого не нужны — достаточно робота, который будет «обрывать» номера телефонов потенциальных жертв.

Представитель Сбербанка подчеркнул, что в его финансовом учреждении уже подготовились к такого рода мошенничеству, однако деталей не уточнил.

Ранее Пятый канал сообщал, что злоумышленники, заполучив данные о клиентах Сбербанка, научились подделывать официальный телефонный номер финансовой организации.

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