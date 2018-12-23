Клиентов Сбербанка предупредили о волне телефонных атак

Злоумышленники получили данные о клиентах Сбербанка и научились подделывать официальный телефонный номер финансовой организации. В социальных сетях сообщается, что мошенники знали не только имя и фамилию жертвы, но и точную сумму остатка на счете. В некоторых случаях «сотрудники» банка также направляли СМС с подтверждением с короткого номера 900.

В Сбербанке намерены изучить подобные случаи мошеннических действий и внести изменения в систему мониторинга. В беседе с газетой «Коммерсантъ» было сказано, что сотрудники банка «никогда не звонят клиентам с подобными вопросами», поэтому клиентам стоит «проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли».

В случае поступления подобных звонков, клиентам Сбербанка порекомендовали сразу же прекращать разговор и обратиться в банк самостоятельно.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России выросло количество фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей.