Беременна? — Новое видео Лорак вызвало вопросы у поклонников

, 1:48 Видео 149

На фрагменте из шоу «Дива» зрители разглядели округлившийся живот певицы.

Фото, видео: Instagram @anilorak

Новое видео, выложенное Ани Лорак в Instagram, вызвало массу вопросов у интернет-сообщества. Некоторые подписчики разглядели в коротком фрагменте шоу «Дива» округлившийся живот певицы.

— Мне показалось, или она беременна? — цитирует комментаторов интернет-портал «Дни.ру».

Других же шокировали телодвижения артистки и откровенное платье в стиле бурлеск, подчеркивающее знаменитую грудь Каролины, и они сочли своим долгом отчитать артистку. Как пишет издание, некоторые моралисты утверждают, что после развода с Муратом Налчаджиоглу Лорак пустилась во все тяжкие.

— Медленно, но уверенно Ани Лорак превращается в силиконовую долину. Остановитесь, Каролина!

— Была вашей поклонницей, теперь нет, противно, развратно. Далеко не молодая уже.

— После развода стала не певица, а стриптизерша, муж держал в рамках приличия, — пишут фолловеры.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ани Лорак официально развелась с турецким предпринимателем в конце января, однако им еще предстоит поделить имущество и решить, с кем останется дочь София.

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