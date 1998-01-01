Ани Лорак официально разводится со своим мужем, турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу, сообщает Starhit. Официальное расторжение брака оформил Шевченковский суд Киева, в отсутствии супругов.

— Брак разорван. Сегодня рассматривался только вопрос о расторжении брака, — сообщила судья.

Впереди еще немало бумажной работы — Лорак и ее бывшему мужу придется делить совместно нажитое имущество и определить, с кем останется их дочь София.

Одной из вероятных причин развода называют видео, на котором Налчаджиоглу обнимал неизвестную прелестницу. Вскоре выяснилось, что ей была киевская модель Яна Беляева.

Ранее Пятый канал передавал слова экс-жены Прохора Шаляпина о жизни после развода.